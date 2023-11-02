Написать фронтенд Nextjs

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть верстка, на https://nextjs.org/

необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду.

и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах.

Сайт содержит примерно 20 страниц,

3 сущности (партнер,клиент, задача) и CRUD операции к ним (create update delete view list)

Требуется строгое соблюдение сроков(обговаривается)

Возможно долгосрочное сотрудничество

Бюджет обсуждается

2 месяца назад
seorich
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад