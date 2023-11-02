Скрипт для синхронизации склада товаров на Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки75 просмотров
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Существует скрипт для синхронизации базы товаров между складом и сайтом.

Коротко скрипт работает следующим образом.

На домашнем компе хранится файл xml с базой товаров (sku, цена, кол-во в наличии). По крону запускается скрипт Python, который обновляет точно такой же по структуре файл xml на сервере с сайтом. После обновления файла на сервере изменяется БД товаров на сайте.

После апдейта версии вукомерс срипт перестал работать.

Необходимо починить скрипт и, возможно, усовершенствовать.

От разработчика требуются знания в python, php и Woocommerce.

WooCommerce
2 месяца назад
Code_Cat
Андрей 
49 летИзраиль
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад