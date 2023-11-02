Добрый день, уважаемые фрилансеры! В нашу команду срочно требуется опытный разработчик Laravel + vue с навыками DevOps и управления командой для доработки проекта. Сайт представляет из себя сервис по аренде собственных прокси - серверов (генерируются ...
Скрипт для синхронизации склада товаров на Woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует скрипт для синхронизации базы товаров между складом и сайтом.
Коротко скрипт работает следующим образом.
На домашнем компе хранится файл xml с базой товаров (sku, цена, кол-во в наличии). По крону запускается скрипт Python, который обновляет точно такой же по структуре файл xml на сервере с сайтом. После обновления файла на сервере изменяется БД товаров на сайте.
После апдейта версии вукомерс срипт перестал работать.
Необходимо починить скрипт и, возможно, усовершенствовать.
От разработчика требуются знания в python, php и Woocommerce.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт20 дней назад
Есть ручная верстка, надо натянуть сайт на вордпресс (рассмотрю другую платформу) Создать хостинг купит домен. Сайт для американского рынкаВеб-программирование11 заявокЗакрыт20 дней назад
- $1000
Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт21 день назад
Есть дизайн в фигме, скину в личные сообщения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт21 день назад
- $50
Нужно выполнить некоторые задачи на языке PHP. Подробности при личном общении.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть сайт на Tilda его необходимо скопировать в точно такой же Tilda проект https://the-based.comВеб-программирование5 заявокЗакрыт21 день назад
Доброго дня. Є готово рішення агенства нерухомості. В списку товарів виводиться яндекс карта обєктів. На детальній сторінці обєкта карту замінили з адмінки працює, а в списку використовується компонент map.yandex.view. Потрібно замінити на гугл карту і ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Шукаємо досвідченого розробника для створення нової SaaS CRM системи, призначеної для оптимізації управління клієнтськими взаєминами в Інтернет-магазинах. Проект передбачає повний цикл розробки, від концепції до реалізації. Основні вимоги: - Автоматизація процесів ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт21 день назад
- $25
Ищу толкового специалиста, который умеет выгружать товары файлом на сайт (движок опенкарт) около 6тыс. товаров. Так же, возможно кто то знает как выгрузить с сайта поставщика товары (вместе с описанием, фото и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт21 день назад
Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков в одном массиве), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад