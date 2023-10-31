Сделать функционал дла 2 языков на сайте 1C-bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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На сайте 1C-bitrix нужно добавить функционал для второго языка в интерфейсе.

Сайт на шаблоне Аспро

2 месяца назад
granovskykate
32 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
месяц назад