Modx сделать сгрупированный вывод характеристик

Нужна правка в Opencart 3, тз прикладываю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который знаком с Modx.
есть сайт MODX + Minishop + Babel
2 языка на контекстах
характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа.
надо сделать вывод сгрупированных характеристик
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