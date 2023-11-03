Modx сделать сгрупированный вывод характеристик

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки132 просмотра
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Нужен человек который знаком с Modx.

есть сайт MODX + Minishop + Babel

2 языка на контекстах

характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа.

надо сделать вывод сгрупированных характеристик

MODX
2 месяца назад
ruslannet
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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