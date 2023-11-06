Правки сторінок сайту візитки (WP)

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок76 просмотров
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Вітаю!

Для сайту візитки мебельного магазину потрібні невеликі правки

Прошу ознайомитися з ТЗ

Тільки виконавцям з України.

2 месяца назад
klopec
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAHUSDT
Дякую Андрію за оперативну допомогу в вирішенні проблеми.
Дякую за цікавий проект ? ? На звязку!