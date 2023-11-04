Нужна работа с движком: RenderWare

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок148 просмотров
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Нам нужно связать свою карту San Andreas с движком RenderWare.

Так же взаимодействия настроек, и установить запуск игры со своей видео - анимацией.

2 месяца назад
guest_1696781928750
Украина
2 месяца в сервисе
Был
25 дней назад