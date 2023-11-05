Доработка и верстка страницы сайта на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки90 просмотров
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Добрый день
Необходимо доработать и внести изменения в верстку сайта на MODx.
Вышлю всю подробности потенциальному заказчику в личных сообщениях.
Спасибо

MODX
2 месяца назад
dezmand93
Дмитрий 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад