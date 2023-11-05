Доработка и верстка страницы сайта на MODx

Требуется человек который сможет внести правки на сайт сделанном на Wordpress Сам сайт - recruite.uz Некоторые моменты которые обозначены в ТЗ уже сделаны
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходимо доработать и внести изменения в верстку сайта на MODx.
Вышлю всю подробности потенциальному заказчику в личных сообщениях.
Спасибо
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