Удалить вирус редирект на сайте Wordpress

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Системы управления (CMS)Завершен1 заявка2 просмотра
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При загрузке сайта gif2you.com в браузерах на мобильных (на десктопных браузерах такой проблемы нет) срабатывает редирект на сторонние ресурсы (сайты, загрузка приложений). То есть проблема с мобильной версией сайта, если я правильно понял. Проблема возникла больше месяца назад. Признаки были вначале другие: менялся интерфейс, сайт начинал медленно загружаться и Гугл Ads отклонял объявления по причине "Взлом сайта". Восстановление из резервной копии помогало на несколько дней, потом все возвращалось. Удаление недавно установленных плагинов не помогло. Знакомый администратор посоветовал вирусолога, он убрал проблему, но появился редирект с которым он не смог справится. Предложил последний вариант, перенести сайт на его хост и следить за тем от куда приходит взлом и нейтрализовать его. Но так и не реализовал этот вариант, перестал выходит на связь. Прошу Вашей помощи. Спасибо!

WordPress
2 месяца назад
RomanGiftPic
42 годаУкраина
год в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
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WMZ
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