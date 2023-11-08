Удалить вирус редирект на сайте Wordpress

Разного рода крит ошибки выявленные сканером. Оставляйте ваш телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При загрузке сайта gif2you.com в браузерах на мобильных (на десктопных браузерах такой проблемы нет) срабатывает редирект на сторонние ресурсы (сайты, загрузка приложений). То есть проблема с мобильной версией сайта, если я правильно понял. Проблема возникла больше месяца назад. Признаки были вначале другие: менялся интерфейс, сайт начинал медленно загружаться и Гугл Ads отклонял объявления по причине "Взлом сайта". Восстановление из резервной копии помогало на несколько дней, потом все возвращалось. Удаление недавно установленных плагинов не помогло. Знакомый администратор посоветовал вирусолога, он убрал проблему, но появился редирект с которым он не смог справится. Предложил последний вариант, перенести сайт на его хост и следить за тем от куда приходит взлом и нейтрализовать его. Но так и не реализовал этот вариант, перестал выходит на связь. Прошу Вашей помощи. Спасибо!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 дней назад
Добрый день Необходимо доработать и внести изменения в верстку сайта на MODx. Вышлю всю подробности потенциальному заказчику в личных сообщениях. СпасибоСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $5
Требуется человек который сможет внести правки на сайт сделанном на Wordpress Сам сайт - recruite.uz Некоторые моменты которые обозначены в ТЗ уже сделаныСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимы небольшие доработки на сайте (подробное ТЗ после получения предложений). Пример доработок: 1. Создание новых страниц по формату существующих. 2. Уменьшение размера фото на страницах и объема текста в блоках с фото 3. Изменение URL адресов ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт17 дней назад
Нужен человек который знаком с Modx. есть сайт MODX + Minishop + Babel 2 языка на контекстах характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа. надо сделать вывод сгрупированных ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 дней назад
Нужна правка в Opencart 3, тз прикладываю.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Приветствую Нужно установить сайт Вордпресс, связать Домен с Хостингом(имеются) и настроить SSL подключение(имеется)Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нам нужно связать свою карту San Andreas с движком RenderWare. Так же взаимодействия настроек, и установить запуск игры со своей видео - анимацией.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт18 дней назад