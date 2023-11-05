Внедрение разметки Schema

$10
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок5 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внедрить структурированную разметку Schema.org на информационном сайте, работающем на CMS WordPress, для улучшения семантической четкости контента и повышения видимости в поисковых системах.


Необходимые разметки для внедрения: Person, Product, Video, How-to, Breadcrump


Основные задачи:

  • Установка и настройка плагинов для автоматизации добавления разметки Schema.org, если это возможно.

  • Ручное добавление разметки для объектов, которые нельзя автоматизировать.

  • Проверка валидности внедренной разметки с помощью инструментов Google (например, Тест на совместимость с данными структурированных данных).


Критерии приема работы:

  • Все ключевые страницы сайта содержат корректную разметку Schema.org.

  • Разметка проверена и не содержит ошибок в соответствующих тестовых инструментах.

  • Нет лишней нагрузки на скорость сайта вследствие добавленной разметки.

    Начальный бюджет из расчета, что работа займет 1 час - $10. Соответственно если 2 часа - $20.

    Перед началом работы я предоставлю более подробное ТЗ, где укажу на какие именно страницы и какие типы Schema нужно внедрить.

2 месяца назад
guest_1699310639155
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад