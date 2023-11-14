Разработка сайта на Wordpress

$200
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.
Ищу разработчики который сможет верстку интегрировать на WP.
Прикрепил файл ТЗ. Пожалуйста, прочитайте не спеша.
Прощу оценить по времени и по сумме.

WordPress
месяц назад
guest_16874149338669
Узбекистан
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Бот в телеграмме

    Всем привет. Нужен бот в телеграмме. Его задача: есть онлайн игра Evony, как мобильная так и на пк. На ней много серверов. Необходимо создать бота который через телеграмм будет парсить на определенном сервере залежи ресурсов, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Внести правки в форму на лендинге созданном с помощью TILDA

    Есть сайт http://parkingplus.online/eu На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков. С форм настроены интеграции. Формы работают как часы. Нужно внести в формы две функции 1. Стоимость, что сразу указывается зависимо ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 дней назад

  • Правки після редизайну на Wordpress

    Після редизайну сайту необхідно зробити правки: додати кнопку, робота з Spider Chart (Radar Chart),  переробити меню по дизайну, футер, поравити верстку,  та пару задач по функціоналу сайту Від вас потрібно: знання php + ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Корегування сайту

    $10

    Для виконнання даного завдання спеціаліст повинен мати навички роботи із плагіном WPML та All in One SEO, на сайті WP. Що потрібно зробити! 1. Додати до перекладу деякі позиції сайту. Додати потрібно в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 дней назад

  • Обновление и модернизация сайта

    $2000

    Есть женский статейник на Joomla, требуется провести полный редизайн, смена CMS, перенести контент на WP, настроить wp, что бы работал в формате UGC, как пикабу и хабра. Модули соответствующие у WP есть.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Работа с crm

    Добрый день есть crm система. В ней проблемы выдает ошибки в консоли и неправильно работает. Ссылку дам посмотрите соориентируйте по стоимости.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Разработка онлайн доски для школы.

    Добрый день! Ищем программиста, который поможет нашему программисту в разработке онлайн доски для школы. Нужно разработать не всю онлайн доску, а отдельные элементы. Только Украина. Подробности в личном сообщении.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Настройка события пикселя вк на сайте

    Есть сайт на вордпресс , в ВК рекламе создан пиксель далее в пикселе создано событие (лид) - на скрине есть скрипт для подключения события. Необходимо разместить этот скрипт в коде сайта. В событии при загрузке ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 дней назад

  • PDF EDITOR

    Описание проекта Проект предполагает интеграцию продвинутого редактора PDF-файлов в Bubble.io, что позволит загружать, просматривать, аннотировать, редактировать текст, добавлять изображения, подписи и штампы. Отредактированные PDF-файлы будут храниться в базе данных Bubble.io. Шаблон PDF-файла останется неизменным, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 дней назад