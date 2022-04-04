Настройка события пикселя вк на сайте

Есть сайт на вордпресс , в ВК рекламе создан пиксель далее в пикселе создано событие (лид) - на скрине есть скрипт для подключения события. Необходимо разместить этот скрипт в коде сайта. В событии при загрузке страницы "Спасибо за заявку". Сайт не мой поэтому не смогу дать учетные данные админки, работа по анидекс.