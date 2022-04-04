PDF EDITOR

Описание проекта

Проект предполагает интеграцию продвинутого редактора PDF-файлов в Bubble.io, что позволит загружать, просматривать, аннотировать, редактировать текст, добавлять изображения, подписи и штампы. Отредактированные PDF-файлы будут храниться в базе данных Bubble.io. Шаблон PDF-файла останется неизменным, но изменения будут сохраняться в новых PDF-файлах для каждой сессии.

Технические характеристики

Редактор PDF будет плагином, разработанным с использованием HTML, CSS и JavaScript. Backend будет зависеть от функционала Bubble.io. PDF-файлы будут храниться на серверах Bubble.io.

Основные функции

- Просмотр и редактирование PDF-файлов.

- Добавление текста, радиокнопок (флажков), аннотаций, изображений, подписей и штампов.

- Сохранение измененных PDF-файлов.

- Динамические данные (имена, фамилии), вставляемые в PDF-файлы.

- Отправка PDF-файлов по электронной почте.

Пользовательские интерфейсы

Обращайтесь к предоставленному документу.

Безопасность

Данные будут храниться безопасно в базе данных Bubble.io.

Производительность: Приложение должно отвечать быстро, даже с большими PDF-файлами, а также эффективно обрабатывать ошибки и сбои.

Автосохранение

Изменения будут автоматически сохраняться, чтобы пользователи могли продолжить работу позже.

Отправка по электронной почте: PDF-файлы могут быть отправлены по электронной почте с использованием адресов пользователей.

Развертывание

Редактор PDF будет развернут на серверах Bubble.io и интегрирован в приложение.

Результаты:

- Интегрированный продвинутый редактор PDF с Bubble.io.

- Техническая документация.