PDF EDITOR

Есть сайт на ларавел, там у юзеров в профиле я сделал форму для имени фамилии дата рождения и адрес, так же создал в базе поля в таблице юзеров, first_name, last_name, birthday и address. Нужно теперь ...
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Описание проекта
Проект предполагает интеграцию продвинутого редактора PDF-файлов в Bubble.io, что позволит загружать, просматривать, аннотировать, редактировать текст, добавлять изображения, подписи и штампы. Отредактированные PDF-файлы будут храниться в базе данных Bubble.io. Шаблон PDF-файла останется неизменным, но изменения будут сохраняться в новых PDF-файлах для каждой сессии.
Технические характеристики
Редактор PDF будет плагином, разработанным с использованием HTML, CSS и JavaScript. Backend будет зависеть от функционала Bubble.io. PDF-файлы будут храниться на серверах Bubble.io.
Основные функции
- Просмотр и редактирование PDF-файлов.
- Добавление текста, радиокнопок (флажков), аннотаций, изображений, подписей и штампов.
- Сохранение измененных PDF-файлов.
- Динамические данные (имена, фамилии), вставляемые в PDF-файлы.
- Отправка PDF-файлов по электронной почте.
Пользовательские интерфейсы
Обращайтесь к предоставленному документу.
Безопасность
Данные будут храниться безопасно в базе данных Bubble.io.
Производительность: Приложение должно отвечать быстро, даже с большими PDF-файлами, а также эффективно обрабатывать ошибки и сбои.
Автосохранение
Изменения будут автоматически сохраняться, чтобы пользователи могли продолжить работу позже.
Отправка по электронной почте: PDF-файлы могут быть отправлены по электронной почте с использованием адресов пользователей.
Развертывание
Редактор PDF будет развернут на серверах Bubble.io и интегрирован в приложение.
Результаты:
- Интегрированный продвинутый редактор PDF с Bubble.io.
- Техническая документация.
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