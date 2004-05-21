Сайт для зарубежной компании экспортёра

$3000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт для зарубежной компании экспортёра

Нужно разработать больший сайт для компании, которая занимается экспортом для России на двух языках - Русский и Английский.

Подробное ТЗ вышлю как примите

месяц назад
webromanp
19 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
OstapIT
19 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$3000
30 дней