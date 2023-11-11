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$6
Веб-программированиеЗавершен1 заявка27 просмотров
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Погодное приложение Vue

месяц назад
Filmgo
27 летУкраина
месяц в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Zet1X
31 годУкраина
год в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$6
1 день
UAH
Хочу выразить вам огромную благодарность за проделанную работу над моим заказом. Отличное понимание моих потребностей сделали сотрудничество с вами приятным и результативным. Ваш код написан чисто и оптимизированно. Работают все функции без сбоев. Работа выполнена в поставленные сроки, очень быстро и качественно. Всем моим требованиям целиком и полностью соответствовал. Было приятно с вами сотрудничать.
Благодарю за отличное сотрудничество! Буду рад работать с вами в будущем
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