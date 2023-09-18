Погодное приложение Vue

Погодное приложение на Vue Js.

Приложение отображает погоду введённого города. Присутствует адаптивная вёрстка.

Примечания:

1) Если введено меньше 2 символов, появляется текст ошибки, который просит ввести более 2 символов;

2) Название города принимается на любом языке;

3) Кнопка неактивная пока поле ввода пустое.

Для создания использовались: HTML & CSS, JavaScript, Vue Js.