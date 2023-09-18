Погодное приложение Vue
Веб-программирование
Добавлена17 просмотров
3 месяца назад
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Погодное приложение на Vue Js.
Приложение отображает погоду введённого города. Присутствует адаптивная вёрстка.
Примечания:
1) Если введено меньше 2 символов, появляется текст ошибки, который просит ввести более 2 символов;
2) Название города принимается на любом языке;
3) Кнопка неактивная пока поле ввода пустое.
Для создания использовались: HTML & CSS, JavaScript, Vue Js.