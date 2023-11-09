Необхолимо поправить проект на JS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок237 просмотров
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Привет имеется простая CRM системам на JS !вылетают в консоли ошибки и плохо работает.нужно посмотреть и поправить ссылку дам

месяц назад
324213west
Юрий 
32 годаБеларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад