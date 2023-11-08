Нужно сделать телеграм бота, который будет менять информацию на картинке (информацию я даю сам). Пример покажу при личной переписке
Доработка отчета CSI (Индексы удовлетворенности клиентов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/
Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2
Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк).
В рамках данной задачи необходимо будет доработать отчет
CSI (Индексы удовлетворенности клиентов)
Данные из БД уже есть (в виде многомерного массива), исполнителю нужно только правильно их "отрисовать" во вьюшке по заданным формулам.
К задаче приаттачены скрины отчета (частично отчет уже готов - нужно именно доработать)
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