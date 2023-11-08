Доработка отчета CSI (Индексы удовлетворенности клиентов)

Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/

Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2

Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк).

В рамках данной задачи необходимо будет доработать отчет

CSI (Индексы удовлетворенности клиентов)

Данные из БД уже есть (в виде многомерного массива), исполнителю нужно только правильно их "отрисовать" во вьюшке по заданным формулам.

К задаче приаттачены скрины отчета (частично отчет уже готов - нужно именно доработать)