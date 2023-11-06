Сайт на wordpress, с калькулятором цены и возможностью загрузки файлов

Здравствуйте,

ТЗ вышлю на почту. Есть готовый дизайн на webflow, который никак грамотно не мигрировать в ВордПресс. Нужно сделать такой же либо похожий дизайн. Помимо прочего нужен калькулятор цены (в виде слайдера желательно). Так же возможность загрузки файлов с личного кабинета пользователя, файлы должны где то храниться и так что бы Админ мог их скачать без потери качества.

Жду предложений!