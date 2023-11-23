Одностраничный сайт

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок73 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача создать сайт максимально адаптированный под поисковики(например, на Tilda) для бренда одежды, перенаправляя клиента на wildberries и в телеграмм-бот.

Наполнение : Одна страница с 4 разделами (переход на wildberries и в телеграмм-бота), внизу 6-8 товаров с фото, описанием (хиты продаж) и ссылкой на wildberries.

Детальное ТЗ при выборе исполнителя.

Интересует приблизительная стоимость.

По всем дополнительным вопросам отвечу, пример сброшу.

месяц назад
guest_1699011020840
Беларусь
2 месяца в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
час назад
месяц назад
$50
4 дня
USDT
Работа выполнена вовремя и очень хорошо, Мария слышит замечания и быстро исправляет, если это необходимо, всем советую!
Профессиональное сотрудничество, отличное впечатление от заказчицы. Оплата вовремя, всем рекомендую:)