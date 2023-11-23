Одностраничный сайт

Задача создать сайт максимально адаптированный под поисковики(например, на Tilda) для бренда одежды, перенаправляя клиента на wildberries и в телеграмм-бот.

Наполнение : Одна страница с 4 разделами (переход на wildberries и в телеграмм-бота), внизу 6-8 товаров с фото, описанием (хиты продаж) и ссылкой на wildberries.

Детальное ТЗ при выборе исполнителя.

Интересует приблизительная стоимость.

По всем дополнительным вопросам отвечу, пример сброшу.