Посадка верстки на Вордпресс

Нужно создать сайт посвященной породе бишон фризе. Примерная структура сайта на фото. База родословных будет постоянно пополняться. Питомники и заводчики тоже будут пополняться. Форум или лучше информационный блог где могут писать гости либо зарегестрированные пользователи.