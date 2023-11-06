Сайт с нуля

Нужно создать сайт.

Сейчас сделан лендинг: www.nutrigenex.eu

Эту информацию нужно перенести на аккуратный современный сайт.

Нужно будет привязать домен+перенести эл. почту.

Примерная структура сайта:

• Главная

• Программы и услуги

? Формы заявок

? Автоматическое оповещение о заявке мне на почту

? Автоматическое оповещение клиенту с подробной инфо об оплате

• О компании

• Команда

• Блог

• Ссылки на соц сети

• Возможность создания поп-ап

• Возможность скачивать/смотреть файлы на сайте

Все детали в личных сообщениях.

В будущем на сайте желательно, чтоб была возможность создания курса.