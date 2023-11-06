Сайт с нуля

Необходимо создать сайт, который отслеживает движение коэффициентов лайф-игр в букмекерских конторах фонбет (www.fon.bet) и бетсити (betcity.ru). Отслеживаться должны только онлайн игры на футбол. Сайт должен оповещать пользователя сигналами, а также отправлять соответствующие уведомления в телеграмм ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт.
Сейчас сделан лендинг: www.nutrigenex.eu
Эту информацию нужно перенести на аккуратный современный сайт.
Нужно будет привязать домен+перенести эл. почту.
Примерная структура сайта:
• Главная
• Программы и услуги
? Формы заявок
? Автоматическое оповещение о заявке мне на почту
? Автоматическое оповещение клиенту с подробной инфо об оплате
• О компании
• Команда
• Блог
• Ссылки на соц сети
• Возможность создания поп-ап
• Возможность скачивать/смотреть файлы на сайте
Все детали в личных сообщениях.
В будущем на сайте желательно, чтоб была возможность создания курса.
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