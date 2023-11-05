Сайт анализа коэффициентов LIVE событий в букмекерских конторах

Необходимо создать сайт, который отслеживает движение коэффициентов лайф-игр в букмекерских конторах фонбет (www.fon.bet) и бетсити (betcity.ru). Отслеживаться должны только онлайн игры на футбол. Сайт должен оповещать пользователя сигналами, а также отправлять соответствующие уведомления в телеграмм пользователя в соответствии с заданными уставками и алгоритмами. Техническое задание и алгоритмы представлены во вложении (тз разрабатывалось под приложение на андроид) предлагается выполнить тоже самое но в виде отдельного сайта под ключ.