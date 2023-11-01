Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок85 просмотров
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Нужно создать сайт посвященной породе бишон фризе. Примерная структура сайта на фото. База родословных будет постоянно пополняться. Питомники и заводчики тоже будут пополняться. Форум или лучше информационный блог где могут писать гости либо зарегестрированные пользователи.

2 месяца назад
guest_1699088962101
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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