Создание консолидированной площадки онлайн аукционов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт посвященной породе бишон фризе. Примерная структура сайта на фото. База родословных будет постоянно пополняться. Питомники и заводчики тоже будут пополняться. Форум или лучше информационный блог где могут писать гости либо зарегестрированные пользователи.
- Похожие заказы
- $12400Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт20 дней назад
- $100
Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен) в тематике "оффлайн встречи" на конструкторе Wordpress Необходимо сделать под каждый сайт дэйтинга разные страницы под 8 разных стран: США, Канада, Польша, Румыния, Италия, Бразилия, Мексика, Гонконг. Всего получится ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: ReeRichЗакрыт20 дней назад
- $200
Здравствуйте ! Нужен сайт под ключ с похожим интерфейсом как https://airdrone.lv/Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт21 день назад
- $500
Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном. Є вже структура сайту та бачення дизайну. Логотип сайту розроблений. Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.Закрыт21 день назад
- $100
Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...Закрытмесяц назад
Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях. Техническое задание в приложенииСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт21 день назад
- $100
Привет мени потрибен сайтСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт22 дня назад
- $10
Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт22 дня назад
- $50
Нужно создать сайт. Придумать интересный дизайн и создать сайтСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт2 месяца назад