Создать сайт на платформе Tilda

Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях. Техническое задание в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании.
Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги.
Детальное ТЗ при выборе исполнителя.
Интересует приблизительная стоимость.
По всем дополнительным вопросам отвечу.
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