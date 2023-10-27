ТЗ веб сайта

$40
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно срочно написать тз для веб сайта. ТЗ не простое там нужны подтянуть фигма файлы, я предоставлю образец и помогу сделать тз. Нужно срочно

2 месяца назад
isokjonov2002
Акбаржон 
21 годУзбекистан
год в сервисе
Был
2 месяца назад