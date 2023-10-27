ТЗ для веб сайта.

О компании и концепция: онлайн-сервис для размещения и поиска краткосрочной аренды объектов для съёмок и мероприятий по всему миру: Офисы, Апартаменты, Дома, Транспорт, Яхты, Бизнес-авиация, Крыши, Улицы, Мосты. Компания даёт возможность ...
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Нужно написать тз веб сайта по образцу.
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