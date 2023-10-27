ТЗ для веб сайта.

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Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки22 просмотра
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Нужно написать тз веб сайта по образцу.

2 месяца назад
isokjonov2002
Акбаржон 
21 годУзбекистан
год в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
olyazaliznyak
Ольга 
23 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
2 месяца назад
$40
1 день
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