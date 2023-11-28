Сверстать и собрать сайт на WordPress из Figma

$175
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка15 просмотров
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Имеется ТЗ и макеты, нужно собрать сайт на WordPress и сделать очень доступную и понятную админку.
Срок 3 дня.
Работаем через безопасную сделку.
Все детали обговорим лично.

WordPressСайт на WordPressFigma
2 месяца назад
BRTV
35 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Anykey679
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
$175
15 дней
RUB
Антон обладает неимоверной выдержкой! Конечно есть нюансы, но все это мелочи. Сделал сайт как было нужно и в оговоренные сроки. Работой и общением в процессе очень доволен, результат тоже отличный. К сотрудничеству Рекомендую!
Спасибо Артёму за его проект, благодаря ему у меня теперь тоже есть Tattoo студия в портфолио. Процессом работы был очень рад, по ходу общения таки находили компромисс и выходили из ситуации. Буду рад поддерживать проект / общение и дальше. Мои рекомендации! 🚀
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