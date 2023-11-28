Сверстать и собрать сайт на WordPress из Figma

Необходимо сделать тему на Wordpress - верстка + разработка 1. PageSpeed. Важно, 85+ без спорных решений js/cdn. У всех конкурентов такой PageSpeed. 2. HTML5, CSS3. Чистый код, проходит валидацию, без html/css ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ТЗ и макеты, нужно собрать сайт на WordPress и сделать очень доступную и понятную админку.
Срок 3 дня.
Работаем через безопасную сделку.
Все детали обговорим лично.
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