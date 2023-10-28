BRTV

Артем BRTV

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Anykey679
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$175
10 баллов
год назад
Сверстать и собрать сайт на WordPress из Figma
FigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
Спасибо Артёму за его проект, благодаря ему у меня теперь тоже есть Tattoo студия в портфолио. Процессом работы был очень рад, по ходу общения таки находили компромисс и выходили из ситуации. Буду рад поддерживать проект / общение и дальше. Мои рекомендации! 🚀
Антон обладает неимоверной выдержкой! Конечно есть нюансы, но все это мелочи. Сделал сайт как было нужно и в оговоренные сроки. Работой и общением в процессе очень доволен, результат тоже отличный. К сотрудничеству Рекомендую!
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