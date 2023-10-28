Спасибо Артёму за его проект, благодаря ему у меня теперь тоже есть Tattoo студия в портфолио. Процессом работы был очень рад, по ходу общения таки находили компромисс и выходили из ситуации. Буду рад поддерживать проект / общение и дальше. Мои рекомендации! 🚀