Необходимо провести тестирование сайта на различных версиях мобильных операционных систем. Оцените функциональность и адаптивность под разные устройства для обеспечения качественного пользовательского опыта.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Тестирование сайтов24 заявкиЗакрытгод назад
- $250
Необходимо провести SEO оптимизацию сайта тату-студии, созданного на WordPress, для повышения его позиций в поисковых системах Яндекс и Гугл. Сайт состоит из 15 страниц и ориентирован на русскоязычную аудиторию.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытгод назад
- $200
Требуется провести SEO оптимизацию сайта тату-студии, созданного на WordPress. Задача включает улучшение позиций в поисковых системах Яндекс и Гугл для 6 страниц сайта. Ожидается, что работа будет выполнена на русском языке.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрытгод назад
- $175
Требуется сверстать и собрать сайт на WordPress из предоставленных макетов Figma. Необходимо создать доступную и понятную админку. Срок выполнения - 3 дня. Все детали будут обсуждены в рамках проекта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$175
10 баллов
год назад
FigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
Спасибо Артёму за его проект, благодаря ему у меня теперь тоже есть Tattoo студия в портфолио. Процессом работы был очень рад, по ходу общения таки находили компромисс и выходили из ситуации. Буду рад поддерживать проект / общение и дальше. Мои рекомендации! 🚀
Ответный отзыв
Антон обладает неимоверной выдержкой! Конечно есть нюансы, но все это мелочи. Сделал сайт как было нужно и в оговоренные сроки. Работой и общением в процессе очень доволен, результат тоже отличный. К сотрудничеству Рекомендую!