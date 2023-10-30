Нужно создать сайт. Придумать интересный дизайн и создать сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований.
Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество.
Мы предоставляем:
- домен
- хостинг (Cpanel)
- доступ к CloudFlare
- чек - лист
цена указана за сайт
От Вас: готовый продукт с минимальной структурой и наполнением текстом (GPT) и картинками.
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