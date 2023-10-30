Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований.

Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество.

Мы предоставляем:

- домен

- хостинг (Cpanel)

- доступ к CloudFlare

- чек - лист

цена указана за сайт

От Вас: готовый продукт с минимальной структурой и наполнением текстом (GPT) и картинками.