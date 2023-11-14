Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен, всего 2 домена) на Wordpress

$100
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен) в тематике "оффлайн встречи" на конструкторе Wordpress
Необходимо сделать под каждый сайт дэйтинга разные страницы под 8 разных стран: США, Канада, Польша, Румыния, Италия, Бразилия, Мексика, Гонконг. Всего получится 16 страниц/лэндингов. Делать через бесплатные конструкторы, например, word press.

На страницах необходимо разместить фотографии, билборды, надписи и отзывы. Архив с фотографиями и билбордами есть в приложении, текст/фразы берутся из таблицы. Остальной текст при надобности можно сгенерировать через чат гпт.

Текста на страницах для каждой страны и для сайта можно сделать одинаковые (только будет изменяться перевод в зависимости от страны, в таблице фразы разделены по языкам для стран).
Также, на лэндингах будут разные фотографии, сделать через copypage и поменять фотографии, в архиве указано что для какого сайта/страны.

Также, на странице нужно сделать пару кнопок для перехода на основной сайт. Логотипы сайтов в приложении.

Подробные требования:

Нужно сделать 8 страниц в одном дизайне для домена meeting.storyloves.net (meeting1, meeting 2 и тд) и 8 страниц в одном дизайне для домена meeting2.planetofloves.com (meeting1, meeting 2 и тд). В файлах есть логотипы для обоих доменов, можете их использовать на лендинге. Также, в файлах есть архив с фото для storyloves и planetofloves. Например, для США meeting1.storyloves.net берете непосредственно фото из папки в архиве США-2 Storyloves, язык английский соотвественно, фразы для meeting1.storyloves.net найдете в файлах, всего 6 фраз (и переводы на все языки), все их используйте на лэндинге.

Важно отметить, что лендинги для одного домена будут иметь идентичный дизайн и все, что надо будет сделать, это copypage с заменой на фотографии и фразы из архива с другой страны. Лендинги можно делать не большие, то есть листать сильно вниз не нужно. Дизайн 8 страниц/лендингов первого домена от других 8 страниц/лендингов второго домена отличается логотипом, цветовая гамма остается такая же, саму структуру можно оставить такую же.

https://www.originaldating.com/oxford/over-40s-speed-dating-in-oxford-14-sep-2023/8155/https://offlinedating.com/
Для примерного понимания структуры, что-то похожее на это.

Работы как для опытных, так и для новичков.

WordPress
2 месяца назад
HRStorylove
Кирилл 
26 летЛитва
2 месяца в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад
$200
6 дней
UAHUSDT
Объяснил все моменты создания сайта и рассказал, как будет лучше. Хорошая консультация на всех этапах создания. Результат хороший, дизайн выглядит современно и в тренде.
Все прошло отлично ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
  • Похожие заказы

  • Створення сайту (будівельні послуги)

    $500

    Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном. Є вже структура сайту та бачення дизайну. Логотип сайту розроблений. Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    21 день назад

  • Создать сайт на платформе Tilda

    $100

    Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создание портал-сайта (веб-платформы)

    Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях. Техническое задание в приложении

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    21 день назад

  • Привет!

    $10

    Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Обновить сайт

    $100

    Нужно заново отверстать сайт bec39.com и натянуть его на на движок вордпресс, что бы все работала как сей час, только быстро. Присылайте стоимость и сроки ваших работ

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    22 дня назад