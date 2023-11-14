Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен, всего 2 домена) на Wordpress

Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен) в тематике "оффлайн встречи" на конструкторе Wordpress

Необходимо сделать под каждый сайт дэйтинга разные страницы под 8 разных стран: США, Канада, Польша, Румыния, Италия, Бразилия, Мексика, Гонконг. Всего получится 16 страниц/лэндингов. Делать через бесплатные конструкторы, например, word press.

На страницах необходимо разместить фотографии, билборды, надписи и отзывы. Архив с фотографиями и билбордами есть в приложении, текст/фразы берутся из таблицы. Остальной текст при надобности можно сгенерировать через чат гпт.

Текста на страницах для каждой страны и для сайта можно сделать одинаковые (только будет изменяться перевод в зависимости от страны, в таблице фразы разделены по языкам для стран).

Также, на лэндингах будут разные фотографии, сделать через copypage и поменять фотографии, в архиве указано что для какого сайта/страны.



Также, на странице нужно сделать пару кнопок для перехода на основной сайт. Логотипы сайтов в приложении.



Подробные требования:

Нужно сделать 8 страниц в одном дизайне для домена meeting.storyloves.net (meeting1, meeting 2 и тд) и 8 страниц в одном дизайне для домена meeting2.planetofloves.com (meeting1, meeting 2 и тд). В файлах есть логотипы для обоих доменов, можете их использовать на лендинге. Также, в файлах есть архив с фото для storyloves и planetofloves. Например, для США meeting1.storyloves.net берете непосредственно фото из папки в архиве США-2 Storyloves, язык английский соотвественно, фразы для meeting1.storyloves.net найдете в файлах, всего 6 фраз (и переводы на все языки), все их используйте на лэндинге.



Важно отметить, что лендинги для одного домена будут иметь идентичный дизайн и все, что надо будет сделать, это copypage с заменой на фотографии и фразы из архива с другой страны. Лендинги можно делать не большие, то есть листать сильно вниз не нужно. Дизайн 8 страниц/лендингов первого домена от других 8 страниц/лендингов второго домена отличается логотипом, цветовая гамма остается такая же, саму структуру можно оставить такую же.



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Для примерного понимания структуры, что-то похожее на это.

Работы как для опытных, так и для новичков.