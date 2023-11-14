Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: ReeRich
Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен, всего 2 домена) на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен) в тематике "оффлайн встречи" на конструкторе Wordpress
Необходимо сделать под каждый сайт дэйтинга разные страницы под 8 разных стран: США, Канада, Польша, Румыния, Италия, Бразилия, Мексика, Гонконг. Всего получится 16 страниц/лэндингов. Делать через бесплатные конструкторы, например, word press.
На страницах необходимо разместить фотографии, билборды, надписи и отзывы. Архив с фотографиями и билбордами есть в приложении, текст/фразы берутся из таблицы. Остальной текст при надобности можно сгенерировать через чат гпт.
Текста на страницах для каждой страны и для сайта можно сделать одинаковые (только будет изменяться перевод в зависимости от страны, в таблице фразы разделены по языкам для стран).
Также, на лэндингах будут разные фотографии, сделать через copypage и поменять фотографии, в архиве указано что для какого сайта/страны.
Также, на странице нужно сделать пару кнопок для перехода на основной сайт. Логотипы сайтов в приложении.
Подробные требования:
Нужно сделать 8 страниц в одном дизайне для домена meeting.storyloves.net (meeting1, meeting 2 и тд) и 8 страниц в одном дизайне для домена meeting2.planetofloves.com (meeting1, meeting 2 и тд). В файлах есть логотипы для обоих доменов, можете их использовать на лендинге. Также, в файлах есть архив с фото для storyloves и planetofloves. Например, для США meeting1.storyloves.net берете непосредственно фото из папки в архиве США-2 Storyloves, язык английский соотвественно, фразы для meeting1.storyloves.net найдете в файлах, всего 6 фраз (и переводы на все языки), все их используйте на лэндинге.
Важно отметить, что лендинги для одного домена будут иметь идентичный дизайн и все, что надо будет сделать, это copypage с заменой на фотографии и фразы из архива с другой страны. Лендинги можно делать не большие, то есть листать сильно вниз не нужно. Дизайн 8 страниц/лендингов первого домена от других 8 страниц/лендингов второго домена отличается логотипом, цветовая гамма остается такая же, саму структуру можно оставить такую же.
https://www.originaldating.com/oxford/over-40s-speed-dating-in-oxford-14-sep-2023/8155/https://offlinedating.com/
Для примерного понимания структуры, что-то похожее на это.
Работы как для опытных, так и для новичков.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт20 дней назад
- $200
Здравствуйте ! Нужен сайт под ключ с похожим интерфейсом как https://airdrone.lv/Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт21 день назад
- $500
Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном. Є вже структура сайту та бачення дизайну. Логотип сайту розроблений. Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт21 день назад
- $100
Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрытмесяц назад
Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях. Техническое задание в приложенииСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт21 день назад
- $100
Привет мени потрибен сайтСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт22 дня назад
- $10
Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт22 дня назад
- $50
Нужно создать сайт. Придумать интересный дизайн и создать сайтСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Нужно заново отверстать сайт bec39.com и натянуть его на на движок вордпресс, что бы все работала как сей час, только быстро. Присылайте стоимость и сроки ваших работСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт22 дня назад
- $1000
Нужно сделать большой проект на питоне Несколько ролей Монетизация Подробнее кандидатам, оставляйте телеграмСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт23 дня назад