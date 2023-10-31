Створення сайту (будівельні послуги)

$500
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок137 просмотров
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Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном.
Є вже структура сайту та бачення дизайну.
Логотип сайту розроблений.
Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.

2 месяца назад
guest_1698916705770
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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