Создать игру краш онлайн(скопировать)

Нужно создать сайт. Сейчас сделан лендинг: www.nutrigenex.eu Эту информацию нужно перенести на аккуратный современный сайт. Нужно будет привязать домен+перенести эл. почту. Примерная структура сайта: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт готовый под ключ
есть готовый вариант с которого нужно скопировать
Рассмотрю разные варианты и цены
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт17 дней назад
Необходимо создать сайт, который отслеживает движение коэффициентов лайф-игр в букмекерских конторах фонбет (www.fon.bet) и бетсити (betcity.ru). Отслеживаться должны только онлайн игры на футбол. Сайт должен оповещать пользователя сигналами, а также отправлять соответствующие уведомления в телеграмм ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт18 дней назад
Нужно создать сайт посвященной породе бишон фризе. Примерная структура сайта на фото. База родословных будет постоянно пополняться. Питомники и заводчики тоже будут пополняться. Форум или лучше информационный блог где могут писать гости либо зарегестрированные пользователи.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт19 дней назад
- $12400
Создание консолидированной площадки онлайн аукционовЗакрыт20 дней назад
- $100
Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен) в тематике "оффлайн встречи" на конструкторе Wordpress Необходимо сделать под каждый сайт дэйтинга разные страницы под 8 разных стран: США, Канада, Польша, Румыния, Италия, Бразилия, Мексика, Гонконг. Всего получится ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: ReeRichЗакрыт20 дней назад
- $200
Здравствуйте ! Нужен сайт под ключ с похожим интерфейсом как https://airdrone.lv/Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт21 день назад
- $500
Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном. Є вже структура сайту та бачення дизайну. Логотип сайту розроблений. Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.Закрыт21 день назад
- $100
Задача создать сайт на Tilda, для строительной компании. Наполнение : 1 главная страница, и приблизительно 6-7 дополнительных про услуги. Детальное ТЗ при выборе исполнителя. Интересует приблизительная стоимость. По всем дополнительным ...Закрытмесяц назад
Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях. Техническое задание в приложенииСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт21 день назад