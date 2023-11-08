Нужно создать два веб приложения для курсовой работы

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок1 просмотр
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Первое приложение, тема: Разработка электронного приложения по использованию игровых технологий в системе профессионального образования в условиях дистанционного обучения

Второе приложение, тема: Разработка электронного приложения по развитию творческих способностей обучающихся на занятиях по дисциплинам профессионального цикла

месяц назад
guest_1699355884028
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад