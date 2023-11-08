Сверстать фронт для каталога товаров

Опишу здесь кратко, что нам требуется по проекту:



1. Используя Фреймворк для интернет-магазина - сверстать мобильную версия, где будет каталог товаров (с фильтрацией и сортировкой)

2. Должна быть админка, куда можно добавлять товар, описание к нему и продавцов, которые этот товар продают. А также информацию по продавцам

3. Верстка должна быть только в мобильном формате (360px)



требуется знание html/react/php

и написание ручек - для связки с backend