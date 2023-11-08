Сверстать фронт для каталога товаров

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок43 просмотра
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Опишу здесь кратко, что нам требуется по проекту:

1. Используя Фреймворк для интернет-магазина - сверстать мобильную версия, где будет каталог товаров (с фильтрацией и сортировкой)
2. Должна быть админка, куда можно добавлять товар, описание к нему и продавцов, которые этот товар продают. А также информацию по продавцам
3. Верстка должна быть только в мобильном формате (360px)

требуется знание html/react/php
и написание ручек - для связки с backend

месяц назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад