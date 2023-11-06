Нужно скопировать сайт

Нужна полная копия на вордпресс или джумле одного из сайтов, от и до, все скрипты, анимации, моб, десктоп итд все четко нужно забрать. https://vaara.com/ и https://solace-store.com/ , первый в приоритете

Если решились и мы обо всем договорились, то я высылаю ТЗ, ничего сверхъестественного там не будет, оперирую только тем что уже есть на этих сайтах, ТЗ разумеется в рамках одного проекта (Какие то блоки уберу какие то видо изменю, по цвету. форме, содержанию)