Нужно скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Здравствуйте, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! внимательно изучить сайты прежде чем откликаться, очень много раз ставил подобную задачу и многие себя переоценивают.

  1. Нужна полная копия на вордпресс или джумле одного из сайтов, от и до, все скрипты, анимации, моб, десктоп итд все четко нужно забрать. https://vaara.com/ и https://solace-store.com/, первый в приоритете

  2. Если решились и мы обо всем договорились, то я высылаю ТЗ, ничего сверхъестественного там не будет, оперирую только тем что уже есть на этих сайтах, ТЗ разумеется в рамках одного проекта (Какие то блоки уберу какие то видо изменю, по цвету. форме, содержанию)

2 месяца назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
19 часов назад