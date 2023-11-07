Создать два веб-приложения

Нужно создать два простеньких веб приложения для курсовой работы



Первое приложение, тема: Разработка электронного приложения по использованию игровых технологий в системе профессионального образования в условиях дистанционного обучения



Второе приложение, тема: Разработка электронного приложения по развитию творческих способностей обучающихся на занятиях по дисциплинам профессионального цикла

Чат гпт выдал много идей для реализации этих тем, можно выбрать любую, которая будет удобнее исполнителю

Нужно сделать до 25 ноября