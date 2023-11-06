Нужна консультация по созданию чатбота

Нужно переделать корзину на сайте(React) + бэк часть написать. Заявки приходят на почту, указанную на почте. Информация: 1. First name 2. Last name 3. Mail 4. Phone number(optional) 5. Назва товару та ...
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Добрый день
хотим создать чатбот который будет
давать ответы на вопросы клиентов основываясь на нашем FAQ
пример
как давно существует ваша компани
мы на рынке с 2002 года
давать ответы на запросы клиентов, основываясь на нашем апи
какое сегодня расписание у сотрудника XXXX
XXXX работает сегодня с 10 до 18
нужна консультация голосом (примерно полчаса) по поводу того можно ли это вообще сделать и примерно как. Также возможно привлечение Вас на реализацию
наше стек, nodejs
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