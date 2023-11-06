Нужна консультация по созданию чатбота

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок32 просмотра
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Добрый день


хотим создать чатбот который будет


давать ответы на вопросы клиентов основываясь на нашем FAQ
пример

как давно существует ваша компани

  • мы на рынке с 2002 года

давать ответы на запросы клиентов, основываясь на нашем апи

какое сегодня расписание у сотрудника XXXX

  • XXXX работает сегодня с 10 до 18

нужна консультация голосом (примерно полчаса) по поводу того можно ли это вообще сделать и примерно как. Также возможно привлечение Вас на реализацию

наше стек, nodejs

2 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад