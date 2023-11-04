Плавные переходы между страницами, оптимизировать систему роутинга ...

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обеспечить плавные переходы между страницами, оптимизировать систему маршрутизации и управление мета-тегами для разделов курсов. Кроме того выполнить небольшие правки, такие как добавление таймера и ценника на всех страницах, а также устранение проблемы с блоками на странице /subscription/signup.

Подробнее будет в ТЗ

Навички:

-Vue 

-scss, css

-досвід розробки із Docker 

-webpack

-git

-laravel

2 месяца назад
guest_16621935729771
Украина
год в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Звукове повідомлення на сайті

    Потрібно, щоб мені надходило звукове повідомлення на сайті, коли на ньому з'являється нове замовлення. Я фрілансер на одному з сайтів, на якому я працюю Мені потрібно зробити якимось чином, щоб коли на цьому сайті з'являлося ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 дней назад

  • Допилить скрипт на готовом сайте

    Есть готовый сайт. HTML, необходимо настроить готовый скрипт чтобы он подтягивал реферальный хвост при нажатии кнопки - Зарегистрироваться. Должен работать так: если пользователь пишет название сайта и вставляет туда свой реферальный хвост и ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Телеграм бот с оплатой через yoomoney

    Нужно сделать телеграм бота на python, с возможностью покупки цифрового контента (картинок. подробнее в переписке.) с оплатой через сервис yoomoney.ru и проверкой прохождения платежа. Нужно также помочь настроить аккаунт yoomoney.ru

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Необходимо перебить сайт

    Необходимо сделать подобный сайт, что бы у людей были личные кабинеты как на сайте, со всем функционалом, и под него админ-панель с которой будет возможность подгружать обновление по всем посылкам. Пожалуйста указывайте за сколько ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Доработки бэкенда по Опенкарту 3

    $50

    Задачи по Опенкарт (ocStore 3.0.3.7): Исправить порядок вывода товаров на странице категорий при выборе «сначала недорогие» и «сначала дорогие». Нужно, чтобы товары выводились исходя из отображаемой цены (которая добавляется в корзину). Пример: https://take.ms/i6HUX - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    19 дней назад

  • Парсинг сайта

    требуется спарсить емайл адреса https://www.proff.no/s%C3%B8k-etter-bransje/entrepren%C3%B8rer/I:441/?q=Entrepren%C3%B8rer 1каталог, много страниц Интересует по фильтру: компания, емайл адреса Формат: xml Интересует полная цена за проект

    Парсинг сайта
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Telegram bot + парсинг сайтов

    Необходимо сделать telegram bot для парсинга каналов, который будет передавать в другой bot по API информацию Также нужно будет сделать парсинг веб страниц и передавать данные в другой бот по API (На ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Запись в консульство вручную или создание скрипта для автозаписи

    $50

    Здравствуйте! Есть необходимость записаться в консульство зарубежом, но нет времени искать свободные слоты, интересно оплатить услугу брони места вручную или создание скрипта дя автоматической записи, сайты консульств отправлю в личку

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    19 дней назад