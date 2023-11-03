Телеграм бот с оплатой через yoomoney

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Нужно сделать телеграм бота на python, с возможностью покупки цифрового контента (картинок. подробнее в переписке.) с оплатой через сервис yoomoney.ru и проверкой прохождения платежа.

Нужно также помочь настроить аккаунт yoomoney.ru

2 месяца назад
Andrei_Loginov
Андрей 
33 годаКазахстан
год в сервисе
Был
месяц назад