Подключения терминала бесконтактной оплаты

Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...
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Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx
Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через Anydesk, для тестов
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