Подключения терминала бесконтактной оплаты

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка69 просмотров
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Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx

Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через Anydesk, для тестов

2 месяца назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад