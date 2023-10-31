Разработать Backend (Python), моб. приложения с API интеграцией OpenAI

$2000
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок114 просмотров
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  • Разработать систему, позволяющую пользователям взаимодействовать с Chat GPT и получать от него ответ в строго заданных рамках (интеграция API Open AI для мобильного приложения);

  • Организовать базу данных, создать запросы под задачи Backend’a;

  • Организовать работу устойчивого к нагрузкам сервера;

  • Интеграция Back End’a с front-end;

  • Последующая техническая поддержка (почасовая ставка)

  • Все подробности прокта строго после подписания NDA и NCA.

Python
2 месяца назад
guest_1698771816151
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад