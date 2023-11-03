Написать скрипт для Python3

Нужно написать скрипт для питон3 (под линукс) который будет создавать соединение через веб сокет протокол, и отправлять данные в порт.

Есть пример программы, которую и нужно использовать как исходник.

То есть при запуске скрипта должно быть установлено соединение с веб сокетом по указанным данным (айпи адрес и порт), удерживать его

и в цикле опроса кан шины отправлять по условию совпадения перменной в этот сокет байтовое значение (строкой).

Веб сокет соединяется с запущенной в линуксе программой, и на случай, если программа будет перезапущена, скрипт должен переподключиться сам,

без его ручного или автоматического принудительного перезапуска.

Суть программы скрипта заключается в следующем.

старт:

1) Установка соденинения с программой по веб сокету

1а) Инициализация кан соединения

цикл:

2) прослушивение кан шины

3) выборка нужных данных из шины

4) при совпадении условия полученной байтовой строки из кан шины отправка команды вызовом функции в сокет.