Написать скрипт для Python3

1)В матрице А[m][n] найти строку с максимальной суммой элементов и строку с минимальной суммой элементов. Далее сформировать вектор В[2...M], у которого чередовались бы элементы из максимальной и минимальной строк матрицы. 2)Пользователь вводит ...
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Нужно написать скрипт для питон3 (под линукс) который будет создавать соединение через веб сокет протокол, и отправлять данные в порт.
Есть пример программы, которую и нужно использовать как исходник.
То есть при запуске скрипта должно быть установлено соединение с веб сокетом по указанным данным (айпи адрес и порт), удерживать его
и в цикле опроса кан шины отправлять по условию совпадения перменной в этот сокет байтовое значение (строкой).
Веб сокет соединяется с запущенной в линуксе программой, и на случай, если программа будет перезапущена, скрипт должен переподключиться сам,
без его ручного или автоматического принудительного перезапуска.
Суть программы скрипта заключается в следующем.
старт:
1) Установка соденинения с программой по веб сокету
1а) Инициализация кан соединения
цикл:
2) прослушивение кан шины
3) выборка нужных данных из шины
4) при совпадении условия полученной байтовой строки из кан шины отправка команды вызовом функции в сокет.
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