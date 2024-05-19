Написание различных скриптов, чат-ботов, GUI приложений, автоматизация и парсинг на языках python и C++

О себе:

Python/C++ developer Могу легко написать бота под различные задачи(telegram, discord ), а так же скрипты для автоматизации и парсинга, GUI приложения.

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Почему со мной стоит работать:

• Время - это самый ценный ресурс, и по этому я отношусь очень тщательно к заказчикам если заказчику нужно сделать все быстро я могу потратить день и ночь но чтобы заказчик остался довольным!

• Качество выполнение - "Работа моё лицо", и по этому я стараюсь делать все качественно и красиво!

• Стоимость - конечно свою работу недооценивать не нужно! но если работы качественна то надо и такую же цену!

• Плюсы - если надо заказчику сделать некие правки я это с удовольствием сделаю и это войдёт в полную стоимость суммы!

Профессиональные навыки:

• • ОС: Linux (Debian, Ubuntu);

• Контейнеризация: Docker, docker-compose;

• Виртуализация: VirtualBox;

• Системы контроля версий: Git;

• Языки программирования: Python, С++;

• Фреймворки: Flask, SQLAlchemy, PySide, Qt, Gstreamer;

• Оболочки: Bash;

• Базы данных: PostgreSQL, SQLite;

• Компьютерные сети: Сетевая модель OSI, стек протоколов TCP/IP;

• Прочие: Работа в команде, Jira.

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Telegram: @stick_011

E-mail: [email protected]

С радостью готов с вами работать.