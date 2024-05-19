О себе:
Python/C++ developer Могу легко написать бота под различные задачи(telegram, discord ), а так же скрипты для автоматизации и парсинга, GUI приложения.
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Почему со мной стоит работать:
• Время - это самый ценный ресурс, и по этому я отношусь очень тщательно к заказчикам если заказчику нужно сделать все быстро я могу потратить день и ночь но чтобы заказчик остался довольным!
• Качество выполнение - "Работа моё лицо", и по этому я стараюсь делать все качественно и красиво!
• Стоимость - конечно свою работу недооценивать не нужно! но если работы качественна то надо и такую же цену!
• Плюсы - если надо заказчику сделать некие правки я это с удовольствием сделаю и это войдёт в полную стоимость суммы!
Профессиональные навыки:
• • ОС: Linux (Debian, Ubuntu);
• Контейнеризация: Docker, docker-compose;
• Виртуализация: VirtualBox;
• Системы контроля версий: Git;
• Языки программирования: Python, С++;
• Фреймворки: Flask, SQLAlchemy, PySide, Qt, Gstreamer;
• Оболочки: Bash;
• Базы данных: PostgreSQL, SQLite;
• Компьютерные сети: Сетевая модель OSI, стек протоколов TCP/IP;
• Прочие: Работа в команде, Jira.
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Telegram: @stick_011
E-mail: [email protected]
С радостью готов с вами работать.