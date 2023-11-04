Нужно решить проблемы с таймзонами (js)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка7 просмотров
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Добрый день

постоянно слетают таймзоны при открытии записи из бэка на фронте и последующем обновлении этой сущности с фронта на бэк.

Нужна получасовая устная консультация (google meets).

backend: nestjs

db: pg

frontend: nextjs

2 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад