Senior Angular

$25
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Для іноземного проекта з Канади потрібен Senior Angular developer. Надсилайте резюме.

Angular
2 месяца назад
airstep
Тарас 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад