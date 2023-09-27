Запись в консульство вручную или создание скрипта для автозаписи

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка80 просмотров
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Здравствуйте! Есть необходимость записаться в консульство зарубежом, но нет времени искать свободные слоты, интересно оплатить услугу брони места вручную или создание скрипта дя автоматической записи, сайты консульств отправлю в личку

2 месяца назад
guest_1699066410161
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад