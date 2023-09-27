Предложение исполнителя
Запись в консульство вручную или создание скрипта для автозаписи
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Здравствуйте! Есть необходимость записаться в консульство зарубежом, но нет времени искать свободные слоты, интересно оплатить услугу брони места вручную или создание скрипта дя автоматической записи, сайты консульств отправлю в личку
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