Telegram bot + парсинг сайтов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок28 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать telegram bot для парсинга каналов, который будет передавать в другой bot по API информацию

Также нужно будет сделать парсинг веб страниц и передавать данные в другой бот по API

(На стороне другого бота API уже написано)

Просьба указывать стоимость за час

2 месяца назад
mrapoport
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад