Деятельность

Мой стек разработки

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C++

Python

SQL

Больше всего опыт в сферах разработки

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UI/UX Приложений



Кодекс Фрилансера



1.Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.

2.Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.

3.Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.

4.Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим "добавить" или "убавить" в процессе выполнения задания.

5.Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.

6.Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.

7.Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.

8.Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.