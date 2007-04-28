Мой стек разработки
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C++
Python
SQL
Больше всего опыт в сферах разработки
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UI/UX Приложений
Кодекс Фрилансера
1.Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.
2.Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.
3.Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.
4.Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим "добавить" или "убавить" в процессе выполнения задания.
5.Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.
6.Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.
7.Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.
8.Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.
9.Мы любим свою работу и дело, которым занимаемся.
Портфолио
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