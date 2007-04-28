MaredHat

Артём MaredHat

 
18 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Деятельность

Мой стек разработки

  • Lua / MoonScript

  • C++

  • Python

  • SQL

Больше всего опыт в сферах разработки

  • Парсеров

  • Ботов (Telegram/Whatsapp/Discord)

  • UI/UX Приложений


Кодекс Фрилансера

1.Мы беремся за работу только в случае, если можем выполнить задание в полном объеме и с требуемым уровнем качества.

2.Мы реально оцениваем свои силы и стоимость услуг. Мы не работаем бесплатно.

3.Перед началом работы мы убеждаемся, что правильно поняли все требования и пожелания заказчика.

4.Мы беремся за работу, когда нас полностью устраивает оплата. Мы не просим "добавить" или "убавить" в процессе выполнения задания.

5.Мы выполняем свои обязательства точно в срок и ждем того же от заказчика.

6.Мы не делаем ошибок. Если мы ошибаемся, то устраняем недочеты как можно быстрее и за собственный счет.

7.Мы всегда готовы предоставить заказчику портфолио для того, чтобы работодатель мог оценить уровень каждого из нас и выбрать лучшего исполнителя.

8.Мы делаем тестовое задание, если задание одно для всех и находится в открытом доступе.

9.Мы любим свою работу и дело, которым занимаемся.

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
нет рейтинга
Лабораторные работы
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$15/час
от $20от 7 дней
нет рейтинга