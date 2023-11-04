Необходимо перебить сайт

Необходимо сделать подобный сайт, что бы у людей были личные кабинеты как на сайте, со всем функционалом, и под него админ-панель с которой будет возможность подгружать обновление по всем посылкам. Пожалуйста указывайте за сколько возьметесь такое делать, и там уже дальше пообщаемся)