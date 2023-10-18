oblomovmax

Требуется создать картинку на основе предоставленного референса с добавлением ручных надписей. Обратите внимание на детали и стиль, чтобы соответствовать ожиданиям по дизайну.
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Требуется перерисовать изображение, созданное с помощью AI, с внесением небольших доработок. Обратите внимание на детали и качество картинки.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗавершен7 месяцев назад
Требуется разработка сайта-визитки с возможностью дальнейшего редактирования. Сайт должен содержать информацию о компании, предоставляемых услугах и функционал для получения заявок от клиентов. Домен - .com. Желаем получить предложения по срокам и стоимости выполнения работы.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо разработать инфографику с учетом предоставленных примеров и информации. Срок выполнения - до 16:00 31.12. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо перерисовать картинку, убрав лишние элементы. Добавить деревянную коробку на центральный пьедестал, логотипы на левый и правый пьедесталы. Все логотипы будут предоставлены. Срок выполнения — сегодня.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать 3D-изображение приоткрытой деревянной коробки с внутренним свечением. На коробке будет нанесен логотип, предоставленный в формате PNG, а также сделана надпись. Все детали и видение будут обсуждены в переписке. Работа должна быть завершена сегодня.3D-графика18 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка сайта с функционалом личных кабинетов для пользователей и админ-панели для управления посылками. Необходимо реализовать все функции, аналогичные указанному сайту, включая возможность загружать обновления по всем посылкам. Укажите сроки выполнения задачи.Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
Требуется добавить две новые надписи в стилистике существующего логотипа и изменить его цвет. Важно сохранить общий стиль и гармонию дизайна. Ожидается качественное выполнение с учетом заданных требований.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется создать картинку в фотошопе на основе предоставленного референса. Ожидается обработка фотографий с учетом деталей запроса. Уточнения будут предоставлены в переписке.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт2 года назад