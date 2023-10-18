oblomovmax

Максим oblomovmax

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
24 минуты назад
$30
10 баллов
7 месяцев назад
Перерисовать в качестве картинку сгенерированную AI и внести небольшие
Создание картинок
Четкое тз, работала с удовольствием. Благодарю за доверие. Рада буду помочь ещё .
Заказ выполнили раньше срока, всё сделано как и просил, даже в лучшем виде, правки вносить нужды не было, спасибо большое!
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mane_3Design
Мане 
22 года
2 года в сервисе
Была
5 часов назад
$50
10 баллов
год назад
Сделать инфографику, пример и информацию дам в телеграмме
TelegramСоздание инфографики
Максим великолепный заказчик. Даже оплатил больше, чем договорись) Рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасный исполнитель, взялся за работу 31 декабря что было очень важно, заказ был выполнен в лучшем виде и даже не требовались никакие правки, всем советую!
Ответный отзыв
Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
Добавить надпись и перекрасить логотип
Редактирование изображений
всё четко озвучено по тз , и следовательно , принято заказчиком без единой правки
Отличный исполнитель, сделал всё в сжатые сроки, рекомендую к дальнейшей работе
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