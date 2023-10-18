oblomovmax

Требуется создать 3D-изображение приоткрытой деревянной коробки с внутренним свечением. На коробке будет нанесен логотип, предоставленный в формате PNG, а также сделана надпись. Все детали и видение будут обсуждены в переписке. Работа должна быть завершена сегодня.